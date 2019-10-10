Россия уже сегодня может выйти на Евро-2020. И вот, что для этого нужно

Сегодня сборная России проведет седьмой матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Команда Станислава Черчесова примет Шотландию в Москве. Игра в «Лужниках» начнется в 21.45.

Россия уже сегодня оформит выход в финальный турнир, если:

— победит Шотландию

— Казахстан и Кипр сыграют друг с другом вничью

Матч сборных Казахстана и Кипра в Нур-Султане начнется в 19.00 по московскому времени и соответственно завершится примерно за 45 минут до начала встречи Россия — Шотландия в Москве.

Если матч в Нур-Султане закончится победой Казахстана, то сборной России для гарантированного выхода на Евро будет достаточно набрать в оставшихся четырех матчах 4 очка, а если выиграет Кипр — 5 (ситуация на данный момент).

Группа I

И В Н П М О 1. Бельгия 6 6 0 0 19-1 18 2. Россия 6 5 0 1 18-4 15 3. Казахстан 6 2 1 3 8-9 7 4. Кипр 6 2 1 3 11-6 7 5. Шотландия 6 2 0 4 5-13 6 6. Сан-Марино 6 0 0 6 0-28 0

Оставшиеся матчи:

10 октября. Казахстан — Кипр, Бельгия — Сан-Марино, Россия — Шотландия

13 октября. Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино

16 ноября. Кипр — Шотландия, Сан-Марино — Казахстан, Россия — Бельгия

19 ноября. Сан-Марино — Россия, Шотландия — Казахстан, Бельгия — Кипр

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