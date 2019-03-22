Сборная России: первые матчи года Черчесов всегда проигрывает

Сборная России в 10-й раз в истории и в третий раз подряд начала календарный год с поражения. В прошлом году команда Станислава Черчесова уступила бразильцам, а в 2017-м ивуарийцам.

До Черчесова трижды неудачно начинал год Олег Романцев, значительно дольше работавший с национальной командой, по одной встрече проигрывали Георгий Ярцев, Александр Бородюк, Гус Хиддинк и Дик Адвокат. (Кирилл Бурдаков)

Поражения сборной России в первых матчах года

Дата Турнир Главный тренер Соперник 08.03.1995 ТМ Олег Романцев Словакия (г) – 1:2 23.02.2000 ТМ Олег Романцев Израиль (г) – 1:4 13.02.2002 ТМ Олег Романцев Ирландия (г) – 0:2 09.02.2005 ТМ Георгий Ярцев Италия (г) – 0:2 01.03.2006 ТМ Александр Бородюк Бразилия (д) – 0:1 07.02.2007 ТМ Гус Хиддинк Голландия (г) – 1:4 09.02.2011 ТМ Дик Адвокат Иран (н) – 0:1 24.03.2017 ТМ Станислав Черчесов Кот-д’Ивуар (д) – 0:2 23.03.2018 ТМ Станислав Черчесов Бразилия (д) – 0:3 21.03.2019 ОЧЕ Станислав Черчесов Бельгия (г) – 1:3

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