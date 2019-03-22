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Сборная России: первые матчи года Черчесов всегда проигрывает

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Сборная России в 10-й раз в истории и в третий раз подряд начала календарный год с поражения. В прошлом году команда Станислава Черчесова уступила бразильцам, а в 2017-м ивуарийцам.

До Черчесова трижды неудачно начинал год Олег Романцев, значительно дольше работавший с национальной командой, по одной встрече проигрывали Георгий Ярцев, Александр Бородюк, Гус Хиддинк и Дик Адвокат. (Кирилл Бурдаков)

Поражения сборной России в первых матчах года

Дата

Турнир

Главный тренер

Соперник

08.03.1995

ТМ

Олег Романцев

Словакия (г) – 1:2

23.02.2000

ТМ

Олег Романцев

Израиль (г) – 1:4

13.02.2002

ТМ

Олег Романцев

Ирландия (г) – 0:2

09.02.2005

ТМ

Георгий Ярцев

Италия (г) – 0:2

01.03.2006

ТМ

Александр Бородюк

Бразилия (д) – 0:1

07.02.2007

ТМ

Гус Хиддинк

Голландия (г) – 1:4

09.02.2011

ТМ

Дик Адвокат

Иран (н) – 0:1

24.03.2017

ТМ

Станислав Черчесов

Кот-д’Ивуар (д) – 0:2

23.03.2018

ТМ

Станислав Черчесов

Бразилия (д) – 0:3

21.03.2019

ОЧЕ

Станислав Черчесов

Бельгия (г) – 1:3

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // 
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