Сборная России: первые матчи года Черчесов всегда проигрывает

Сборная России в 10-й раз в истории и в третий раз подряд начала календарный год с поражения. В прошлом году команда Станислава Черчесова уступила бразильцам, а в 2017-м ивуарийцам.
До Черчесова трижды неудачно начинал год Олег Романцев, значительно дольше работавший с национальной командой, по одной встрече проигрывали Георгий Ярцев, Александр Бородюк, Гус Хиддинк и Дик Адвокат. (Кирилл Бурдаков)
Поражения сборной России в первых матчах года
|
Дата
|
Турнир
|
Главный тренер
|
Соперник
|
08.03.1995
|
ТМ
|
Олег Романцев
|
Словакия (г) – 1:2
|
23.02.2000
|
ТМ
|
Олег Романцев
|
Израиль (г) – 1:4
|
13.02.2002
|
ТМ
|
Олег Романцев
|
Ирландия (г) – 0:2
|
09.02.2005
|
ТМ
|
Георгий Ярцев
|
Италия (г) – 0:2
|
01.03.2006
|
ТМ
|
Александр Бородюк
|
Бразилия (д) – 0:1
|
07.02.2007
|
ТМ
|
Гус Хиддинк
|
Голландия (г) – 1:4
|
09.02.2011
|
ТМ
|
Дик Адвокат
|
Иран (н) – 0:1
|
24.03.2017
|
ТМ
|
Станислав Черчесов
|
Кот-д’Ивуар (д) – 0:2
|
23.03.2018
|
ТМ
|
Станислав Черчесов
|
Бразилия (д) – 0:3
|
21.03.2019
|
ОЧЕ
|
Станислав Черчесов
|
Бельгия (г) – 1:3
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