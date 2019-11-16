Сборная России: «Парни сражались с достойным соперником и бились до конца!»

Сборная России после поражения в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 от Бельгии (1:4) поблагодарила болельщиков за поддержку.

— Уступаем Бельгии со счетом 1:4. Наши парни сражались с достойным соперником и, несмотря ни на что, бились до конца! Огромное спасибо за вашу фантастическую поддержку! — говорится в посте сборной.

Уступаем Бельгии со счётом 1:4. Наши парни сражались с достойным соперником и, несмотря ни на что, бились до конца!

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Огромное спасибо за вашу фантастическую поддержку!?

?#СборнаяРоссии #НашиПарни #РоссияБельгия pic.twitter.com/9HMyQh9cDR — Сборная России (@TeamRussia) November 16, 2019

Отметим, что обе команды уже вышли в финальный турнир Евро-2020. Бельгия заняла первое место в группе I, Россия останется второй.

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