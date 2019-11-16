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Сборная России: «Парни сражались с достойным соперником и бились до конца!»

22:04
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Сборная России после поражения в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 от Бельгии (1:4) поблагодарила болельщиков за поддержку.

— Уступаем Бельгии со счетом 1:4. Наши парни сражались с достойным соперником и, несмотря ни на что, бились до конца! Огромное спасибо за вашу фантастическую поддержку! — говорится в посте сборной.

Отметим, что обе команды уже вышли в финальный турнир Евро-2020. Бельгия заняла первое место в группе I, Россия останется второй.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Россия — Бельгия

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