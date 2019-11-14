Сборная России отправилась в аэропорт

Сборная России завершила подготовку к отборочному матчу Евро-2020 против сборной Бельгии. Игроки, тренерский штаб и персонал покинули базу в Сочи и отправились в аэропорт, где их ждет рейс до Санкт-Петербурга.

Перед выездом сборная сделала командное фото.

Командное фото у отеля pic.twitter.com/rtnrBNL22K — Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2019

Встреча против Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», вмещающем 62 315 зрителей.

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 21 очко. Бельгияс 24 баллом располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли на Евро-2020.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира