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Сборная России отправилась в аэропорт

15:05
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Сборная России завершила подготовку к отборочному матчу Евро-2020 против сборной Бельгии. Игроки, тренерский штаб и персонал покинули базу в Сочи и отправились в аэропорт, где их ждет рейс до Санкт-Петербурга.

Перед выездом сборная сделала командное фото.

Встреча против Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», вмещающем 62 315 зрителей.

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 21 очко. Бельгияс 24 баллом располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли на Евро-2020.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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