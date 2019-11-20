Сборная России оставила матрешек в раздевалке в Сан-Марино

Сборная России поблагодарила работников стадиона в Сан-Марино, подарив традиционные русские матрешки. Российская команда в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 разгромила Сан-Марино (5:0).

«Большое спасибо сотрудникам стадиона и представителям федерации футбола Сан-Марино за отличную организацию и теплый прием! Наш подарок — традиционные русские матрешки в сан-маринском стиле!» — говорится в сообщении на странице команды в Twitter.

Большое спасибо сотрудникам стадиона и представителям федерации футбола Сан-Марино за отличную организацию и тёплый приём! Наш подарок — традиционные русские матрёшки в сан-маринском стиле! ? pic.twitter.com/X358AM9G7S — Сборная России (@TeamRussia) November 19, 2019

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