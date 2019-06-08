Сборная России одержала самую крупную победу в истории

Победа над Сан-Марино (9:0) стала самой крупной в истории сборной России.
Ранее рекорд также был установлен в игре с Сан-Марино. Россияне громили этого соперника со счетом 7:0 в 1995 году. Столько получил Лихтенштейн в 2015-м.
Примечательно, что оба этих успеха достигались на чужом поле. А дома российская команда никогда ранее не выигрывала с разностью больше шести мячей. (Кирилл Бурдаков)
Самые крупные победы сборной России
|
Дата
|
Главный тренер
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
Разность
|
08.06.2019
|
Станислав Черчесов
|
ОЧЕ
|
Сан-Марино (д)
|
9:0
|
+9
|
07.06.1995
|
Олег Романцев
|
ОЧЕ
|
Сан-Марино (г)
|
7:0
|
+7
|
08.09.2015
|
Леонид Слуцкий
|
ОЧЕ
|
Лихтенштейн (г)
|
7:0
|
+7
|
16.08.1995
|
Олег Романцев
|
ОЧЕ
|
Финляндия (г)
|
6:0
|
+6
|
23.05.2008
|
Гус Хиддинк
|
ТМ
|
Казахстан (д)
|
6:0
|
+6
|
11.10.2011
|
Дик Адвокат
|
ОЧЕ
|
Андорра (д)
|
6:0
|
+6
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