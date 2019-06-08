Сборная России одержала самую крупную победу в истории

Победа над Сан-Марино (9:0) стала самой крупной в истории сборной России.

Ранее рекорд также был установлен в игре с Сан-Марино. Россияне громили этого соперника со счетом 7:0 в 1995 году. Столько получил Лихтенштейн в 2015-м.

Примечательно, что оба этих успеха достигались на чужом поле. А дома российская команда никогда ранее не выигрывала с разностью больше шести мячей. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные победы сборной России

Дата Главный тренер Турнир Соперник Счет Разность 08.06.2019 Станислав Черчесов ОЧЕ Сан-Марино (д) 9:0 +9 07.06.1995 Олег Романцев ОЧЕ Сан-Марино (г) 7:0 +7 08.09.2015 Леонид Слуцкий ОЧЕ Лихтенштейн (г) 7:0 +7 16.08.1995 Олег Романцев ОЧЕ Финляндия (г) 6:0 +6 23.05.2008 Гус Хиддинк ТМ Казахстан (д) 6:0 +6 11.10.2011 Дик Адвокат ОЧЕ Андорра (д) 6:0 +6

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