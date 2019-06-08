21:01 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Сборная России одержала самую крупную победу в истории

25
Обсудить

Победа над Сан-Марино (9:0) стала самой крупной в истории сборной России.

Ранее рекорд также был установлен в игре с Сан-Марино. Россияне громили этого соперника со счетом 7:0 в 1995 году. Столько получил Лихтенштейн в 2015-м.

Примечательно, что оба этих успеха достигались на чужом поле. А дома российская команда никогда ранее не выигрывала с разностью больше шести мячей. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные победы сборной России

Дата

Главный тренер

Турнир

Соперник

Счет

Разность

08.06.2019

Станислав Черчесов

ОЧЕ

Сан-Марино (д)

9:0

+9

07.06.1995

Олег Романцев

ОЧЕ

Сан-Марино (г)

7:0

+7

08.09.2015

Леонид Слуцкий

ОЧЕ

Лихтенштейн (г)

7:0

+7

16.08.1995

Олег Романцев

ОЧЕ

Финляндия (г)

6:0

+6

23.05.2008

Гус Хиддинк

ТМ

Казахстан (д)

6:0

+6

11.10.2011

Дик Адвокат

ОЧЕ

Андорра (д)

6:0

+6

 

 

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира  

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино?
Обсудить
голосовать
25
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Сборная России в июне-2019: против Сан-Марино и Кипра
Материалы других СМИ