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Сборная России объявила состав на матч с Кипром

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Сборная России объявила состав на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Кипра. С первых минут встречу начнет нападающий Артем Дзюба.

Состав России: Гильерме - Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов - Оздоев, Зобнин, Головин - Ан. Миранчук, Дзюба, Ионов. 

Запасные: Лунев, Шунин, Чернов, Петров, Нойштедтер, Беляев, Ахметов, Баринов, Бакаев, Ал. Миранчук, Чалов, Смолов. 

Состав Кипра: Пардо - Иоанну, Лаифис, Кусулос, Макрис - Маргаса, Кости, Артиматас, Авраам, Сотириу, Георгиу. 

Матч Россия – Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр.

Россия - Кипр

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