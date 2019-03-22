Сборная России обратилась к болельщикам после поражения от Бельгии

Пресс-служба сборной России на странице в Твиттере опубликовала обращение к фанатам. В четверг россияне проиграли Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:3).
"Друзья, спасибо вам большое за отличную поддержку! Вся борьба за путевку на Евро-2020 впереди, и мы сделаем все возможное, чтобы пробиться на этот турнир! Готовимся к Казахстану!" - говорится в сообщении.
Друзья, спасибо вам большое за отличную поддержку! Вся борьба за путевку на ЕВРО-2020 впереди, и мы сделаем все возможное, чтобы пробиться на этот турнир! Готовимся к Казахстану!– Сборная России (@TeamRussia) 21 марта 2019 г.
Еще раз спасибо! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/oE1f9xcBZH
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