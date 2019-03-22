01:11 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Сборная России обратилась к болельщикам после поражения от Бельгии

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Пресс-служба сборной России на странице в Твиттере опубликовала обращение к фанатам. В четверг россияне проиграли Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:3).

"Друзья, спасибо вам большое за отличную поддержку! Вся борьба за путевку на Евро-2020 впереди, и мы сделаем все возможное, чтобы пробиться на этот турнир! Готовимся к Казахстану!" - говорится в сообщении.

Бельгия - Россия

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