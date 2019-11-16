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Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Бельгией

15:19
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Сборная России в преддверии матча отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии обратилась к болельщикам с просьбой о поддержке. Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени.

— День матча. Главного матча этого года! Сборная России против сборной Бельгии. Наши парни против лидера рейтинга ФИФА, — отмечается в сообщении. — Битва не на жизнь, а за первое место в группе. Вы готовы?! Откладывайте все дела, сегодня вечером нас ожидает крутой и эмоциональный футбол, который невозможно пропустить. Нам очень нужна ваша огненная поддержка.

ДЕНЬ МАТЧА. Главного матча этого года!? ? Сборная России против сборной Бельгии. Наши парни против лидера рейтинга ФИФА. Битва не на жизнь, а за первое место в группе. Вы готовы?! ? ? Откладывайте все дела, сегодня вечером нас ожидает крутой и эмоциональный футбол, который невозможно пропустить. Нам очень нужна ваша огненная поддержка!??? ? Санкт-Петербург, «Газпром Арена» Начало — 20:00 мск Прямая трансляция — Первый канал ? #СборнаяРоссии #НашиПарни #РоссияБельгия

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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