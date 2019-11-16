Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Бельгией

Сборная России в преддверии матча отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии обратилась к болельщикам с просьбой о поддержке. Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени.

— День матча. Главного матча этого года! Сборная России против сборной Бельгии. Наши парни против лидера рейтинга ФИФА, — отмечается в сообщении. — Битва не на жизнь, а за первое место в группе. Вы готовы?! Откладывайте все дела, сегодня вечером нас ожидает крутой и эмоциональный футбол, который невозможно пропустить. Нам очень нужна ваша огненная поддержка.

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира