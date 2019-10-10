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Сборная России: на Кипре Черчесов может побить рекорд Романцева

10 октября 2019, 23:44
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Сборная России, обыграв Шотландию (4:0), одержала шестую подряд победу в официальных матчах.

До Станислава Черчесова подобные серии наша команда выдавала под руководством Олега Романцева в 1999 году и Гуса Хиддинка 10 лет спустя.

Рекорд был установлен в отборочном турнире Евро-1996, когда сборная Романцева выиграла семь встреч подряд. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии побед сборной России в официальных матчах

Годы

Тренер

Матчи

4

1995

Олег Романцев

Греция (д) — 3:0, Фареры (д) — 3:0, Сан-Марино (г) — 7:0, Финляндия (г) — 6:0, Фареры (г) — 5:2, Греция (д) — 2:1, Финляндия (д) — 3:1

7

1999

Олег Романцев

Армения (г) — 3:0, Андорра (д) — 6:1, Франция (г) — 3:2, Исландия (д) — 1:0, Армения (д) — 2:0, Андорра (г) — 2:1

6

2008-2009

Гус Хиддинк

Финляндия (д) — 3:0, Азербайджан (д) — 2:0, Лихтенштейн (г) — 1:0, Финляндия (г) — 3:0, Лихтенштейн (д) — 3:0, Уэльс (г) — 3:1

6

2019

Станислав Черчесов

Казахстан (г) — 4:0, Сан-Марино (д) — 9:0, Кипр (д) — 1:0, Шотландия (г) — 2:1, Казахстан (д) — 1:0, Шотландия (д) — 4:0

6

1992-1993

Павел Садырин

Исландия (д) — 1:0, Люксембург (д) — 2:0, Люксембург (г) — 4:0, Венгрия (д) — 3:0

4

2006-2007

Гус Хиддинк

Эстония (д) -2:0, Македония (г) — 2:0, Эстония (г) — 3:0, Андорра (д) — 4:0

4

2012

Фабио Капелло

Сев.Ирландия (д) — 2:0, Израиль (г) — 4:0, Португалия (д) — 1:0, Азербайджан (д) — 1:0

4

2015

Леонид Слуцкий

Швеция (д) — 1:0, Лихтенштейн (г) — 7:0, Молдавия (г) — 2:1, Черногория (д) — 2:0

4

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




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