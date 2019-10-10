Сборная России: на Кипре Черчесов может побить рекорд Романцева
Сборная России, обыграв Шотландию (4:0), одержала шестую подряд победу в официальных матчах.
До Станислава Черчесова подобные серии наша команда выдавала под руководством Олега Романцева в 1999 году и Гуса Хиддинка 10 лет спустя.
Рекорд был установлен в отборочном турнире Евро-1996, когда сборная Романцева выиграла семь встреч подряд. (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные серии побед сборной России в официальных матчах
|
Годы
|
Тренер
|
Матчи
|
4
|
1995
|
Олег Романцев
|
Греция (д) — 3:0, Фареры (д) — 3:0, Сан-Марино (г) — 7:0, Финляндия (г) — 6:0, Фареры (г) — 5:2, Греция (д) — 2:1, Финляндия (д) — 3:1
|
7
|
1999
|
Олег Романцев
|
Армения (г) — 3:0, Андорра (д) — 6:1, Франция (г) — 3:2, Исландия (д) — 1:0, Армения (д) — 2:0, Андорра (г) — 2:1
|
6
|
2008-2009
|
Гус Хиддинк
|
Финляндия (д) — 3:0, Азербайджан (д) — 2:0, Лихтенштейн (г) — 1:0, Финляндия (г) — 3:0, Лихтенштейн (д) — 3:0, Уэльс (г) — 3:1
|
6
|
2019
|
Станислав Черчесов
|
Казахстан (г) — 4:0, Сан-Марино (д) — 9:0, Кипр (д) — 1:0, Шотландия (г) — 2:1, Казахстан (д) — 1:0, Шотландия (д) — 4:0
|
6
|
1992-1993
|
Павел Садырин
|
Исландия (д) — 1:0, Люксембург (д) — 2:0, Люксембург (г) — 4:0, Венгрия (д) — 3:0
|
4
|
2006-2007
|
Гус Хиддинк
|
Эстония (д) -2:0, Македония (г) — 2:0, Эстония (г) — 3:0, Андорра (д) — 4:0
|
4
|
2012
|
Фабио Капелло
|
Сев.Ирландия (д) — 2:0, Израиль (г) — 4:0, Португалия (д) — 1:0, Азербайджан (д) — 1:0
|
4
|
2015
|
Леонид Слуцкий
|
Швеция (д) — 1:0, Лихтенштейн (г) — 7:0, Молдавия (г) — 2:1, Черногория (д) — 2:0
|
4
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