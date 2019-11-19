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Сборная России на Евро-2020 сыграет в одной группе с Данией

00:54
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Сборная России сыграет с командой Дании в группе B на чемпионате Европы-2020. Об этом стало известно после того, как датчане сыграли вничью с ирландцами (1:1) в матче отборочного турнира.

Дания — одна из хозяек чемпионата Европы, Копенгаген примет три матча. По регламенту хозяева, отобравшиеся на турнир, автоматически попадают в группу, игры которой должны принять. Команды проведут по два матча группового этапа дома, а место очной встречи определит жеребьевка.

Сколько матчей сыграет сборная России в Санкт-Петербурге?

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