Сборная Португалии выиграла у Люксембурга 100-й, 200-й и 300-й матчи в истории

Сборная Португалии одержала 300-ю победу в истории. Для этого ей понадобилось провести 624 матча. Юбилейным для команды стал выигрыш у Люксембурга в отборочном турнире Евро-2020. Эта победа вывела португальцев в финальную стадию чемпионата Европы.

Удивительно, что уже четвертую юбилейную победу португальцы одерживают над люксембургом. Ранее они выиграли у них 100-й, 200-й и 250-й матчи.

Победы сборной Португалии

1 — 18 июня 1925. Италия, 1:0

50 — 28 июля 1966. СССР, 2:1

100 — 5 февраля 1986. Люксембург, 2:0

150 — 9 июня 1999. Лихтенштейн, 8:0

200 — 3 июня 2006. Люксембург, 3:0

250 — 15 октября 2013. Люксембург, 3:0

300 — 17 ноября 2019. Люксембург, 2:0