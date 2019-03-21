Сборная Кипра разгромила Сан-Марино благодаря дублю Сотириу

Сборная Кипра с разгромным счетом обыграла Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020. Дублем отметился форвард Пьерос Сотириу.

Отметим, что эти команды являются соперниками сборной России по отборочному турниру. Кипр поднялся на 1-е место в группе I, сборная Сан-Марино расположилась на последней строчке.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа I

Кипр - Сан-Марино - 5:0 (4:0)

Голы: Сотириу, 19 - с пенальти (1:0). Сотириу, 23 - с пенальти (2:0). Кусулос, 26 (3:0). Эфрем, 31 (4:0). Лаифис, 56 (5:0).

Кипр: Панаги, Деметриу (Меркис, 65), Иоанну, Лаифис, Кусулос, Эфрем, Артиматас, Джорджиу, Митидис, Сотириу (Макрис, 27), Папулис (Шполярич, 54).

Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Симончини, Палацци, М.Баттистини, Чеволи, Ринальди (Витайоли, 46), Э.Голинуччи, Муларони, Берарди, Гьярди (Лунадей, 74), Нанни (Хирш, 46).

Предупреждения: Симончини, 19. Э.Голинуччи, 21. Гьярди, 22.

Судья: Фришер (Эстония).

21 марта. Никосия. Стадион "GSP".

Все о чемпионате Европы - здесь