Сборная Казахстана разгромила Шотландию в отборе на ЧЕ-2020

Сборная Казахстана разгромила команду Шотландии со счетом 3:0 в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Отметим, что в составе победителей отличился полузащитник "Ростова" Бактиер Зайнутиднов. Также по голу на свой счет записали Юрий Перцух и Ян Вороговский. Отметим, что сборные впервые сыграли между собой.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Группа I
Казахстан – Шотландия – 3:0 (2:0)
Голы: Перцух, 6 (1:0). Вороговский, 10 (2:0). Зайнутдинов, 51 (3:0).
Казахстан: Непогодов, Постников, Суюмбаев, Малый, Ерланов (Ахметов, 81), Меркель, Куат, Вороговский, Перцух, Муртазаев (Турысбек, 68), Зайнутдинов (Мужиков, 85).
Шотландия: Бэйн, Палмер, Шинни, Бейтс, Маккенна, Форрест (Макнулти, 82), Армстронг, Макгрегор, Макгинн (Мактоминэй, 70), Берк, Макберни (Расселл, 61).
Предупреждения: Меркель, 38. Шинни, 84. Суюмбаев, 90+5.
Судья: Йованович (Сербия).
21 марта. Астана. Стадион "Astana Arena".