Сборная Казахстана разгромила Шотландию в отборе на ЧЕ-2020

Сборная Казахстана разгромила команду Шотландии со счетом 3:0 в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Отметим, что в составе победителей отличился полузащитник "Ростова" Бактиер Зайнутиднов. Также по голу на свой счет записали Юрий Перцух и Ян Вороговский. Отметим, что сборные впервые сыграли между собой.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа I

Казахстан – Шотландия – 3:0 (2:0)

Голы: Перцух, 6 (1:0). Вороговский, 10 (2:0). Зайнутдинов, 51 (3:0).

Казахстан: Непогодов, Постников, Суюмбаев, Малый, Ерланов (Ахметов, 81), Меркель, Куат, Вороговский, Перцух, Муртазаев (Турысбек, 68), Зайнутдинов (Мужиков, 85).

Шотландия: Бэйн, Палмер, Шинни, Бейтс, Маккенна, Форрест (Макнулти, 82), Армстронг, Макгрегор, Макгинн (Мактоминэй, 70), Берк, Макберни (Расселл, 61).

Предупреждения: Меркель, 38. Шинни, 84. Суюмбаев, 90+5.

Судья: Йованович (Сербия).

21 марта. Астана. Стадион "Astana Arena".