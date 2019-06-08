Сборная Италии разгромила Грецию в отборочном матче Евро-2020

Сборная Италии с разгромным счетом победила Грецию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (3:0). Голами отметились хавбек Николо Барелла, защитник Леонардо Бонуччи, а также нападающий Лоренцо Инсинье.

Италия набрала 9 очков и осталась на 1-м месте в группе J. Греция с 4 баллами располагается на 4-й строчке.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа J

Греция - Италия - 0:3 (0:3)

Голы: Барелла, 23 (0:1). Инсинье, 30 (0:2). Бонуччи, 33 (0:3).

Греция: Баркас, Папастатопулос, Манолас, Стафилидис, Сиовас, Фортунис, Зека, Коловос (Мавриас, 46), Курбелис (Сиопис, 46), Самарис (Бакасетас, 77), Масурас.

Италия: Сиригу, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон (Де Шильо, 68), Флоренци, Верратти (Пеллегрини, 81), Жоржинью, Барелла, Инсинье, Белотти (Бернардески, 84), Кьеза.

Предупреждения: Самарис, 18. Верратти, 43. Масурас, 45+2.

Судья: Тэйлор (Англия).

8 июня. Афины. Стадион "Спирос Луис".

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира