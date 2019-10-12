Сборная Италии посетила детскую больницу, Ачерби отказался уходить вместе со всеми

Сборная Италии посетила детскую больницу в Риме, сообщает Football Italia. Футболисты принесли подарки для пациентов клиники, а также билеты для сотрудников и членов семей детей на сегодняшнюю игру отборочного турнира Евро-2020 против Греции.

При этом защитник «Лацио» Франческо Ачерби отказался уходить вместе со всеми и решил задержаться с детьми. Когда ему сказали, что автобус сборной уходит, он ответил: «Мне все равно, вы можете идти. Я возьму такси, но не уйду, пока не пообщаюсь со всеми».

Игроку в последние годы дважды диагностировали рак яичек, и он проходил химиотерапию.

Игра Италия — Греция начнется в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет трансляцию матча Италия — Греция