Хорватский футбольный союз презентовал новую форму сборной. Принципиального отличия от старых образцов у формы нет: на ней по-прежнему нанесены красно-белые шашечки.

Один из альтеративных вариантов формы выполнен в мелкую черно-серую клетку.

Сборная Хорватии пробилась на Евро-2020, где сыграет в группе с Англией, Чехией и победителем пути C Лиги наций.