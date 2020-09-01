Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Сборная Хорватии презентовала новую форму. Альтернативный вариант — черно-серый в мелкую клетку

11:38
Форма сборной Хорватии. Фото Хорватский футбольный союз Форма сборной Хорватии. Фото Хорватский футбольный союз
Форма сборной Хорватии. Фото Хорватский футбольный союз
Теги:

Хорватский футбольный союз презентовал новую форму сборной. Принципиального отличия от старых образцов у формы нет: на ней по-прежнему нанесены красно-белые шашечки.

Один из альтеративных вариантов формы выполнен в мелкую черно-серую клетку.

Сборная Хорватии пробилась на Евро-2020, где сыграет в группе с Англией, Чехией и победителем пути C Лиги наций.

Чемпионат Европы: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир