Сборная Германии разгромила Белоруссию и вышла на Евро-2020

Сборная Германии с разгромным счетом обыграла Белоруссию в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0). Голами отметились защитник Маттиас Гинтер, хавбек Леон Горецка и полузащитник Тони Кроос (дубль).

Германия набрала 18 очков, расположилась на первом месте в группе С и досрочно вышла на Евро-2020.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа C

Германия — Белоруссия — 4:0 (1:0)

Голы: Гинтер, 41 (1:0). Горецка, 49 (2:0). Кроос, 55 (3:0). Кроос, 83 (4:0).

Нереализованный пенальти: Стасевич, 75 (вратарь)

Германия: Нойер, Клостерманн, Гинтер, Кох, Шульц, Киммих, Гюндоган, Кроос, Горецка, Вернер (Брандт, 68), Гнабри (Вальдшмидт, 84. Руди, 90+1).

Белоруссия: Гутор, Матвейчик, Мартынович, Наумов, Поляков, Ковалев (Скавыш, 78), Маевский, Драгун, Нехайчик (Бессмертный, 84), Стасевич, Лаптев (Лисакович, 68).

Предупреждение: Кох, 75.

Судья: Гринфельд (Израиль).

16 ноября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

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