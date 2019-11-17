Сборная Германии разгромила Белоруссию и вышла на Евро-2020
Сборная Германии с разгромным счетом обыграла Белоруссию в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0). Голами отметились защитник Маттиас Гинтер, хавбек Леон Горецка и полузащитник Тони Кроос (дубль).
Германия набрала 18 очков, расположилась на первом месте в группе С и досрочно вышла на Евро-2020.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа C
Германия — Белоруссия — 4:0 (1:0)
Голы: Гинтер, 41 (1:0). Горецка, 49 (2:0). Кроос, 55 (3:0). Кроос, 83 (4:0).
Нереализованный пенальти: Стасевич, 75 (вратарь)
Германия: Нойер, Клостерманн, Гинтер, Кох, Шульц, Киммих, Гюндоган, Кроос, Горецка, Вернер (Брандт, 68), Гнабри (Вальдшмидт, 84. Руди, 90+1).
Белоруссия: Гутор, Матвейчик, Мартынович, Наумов, Поляков, Ковалев (Скавыш, 78), Маевский, Драгун, Нехайчик (Бессмертный, 84), Стасевич, Лаптев (Лисакович, 68).
Предупреждение: Кох, 75.
Судья: Гринфельд (Израиль).
16 ноября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
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