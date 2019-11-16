Сборная Финляндии ярко отметила выход на Евро-2020. Видео

Пресс-служба УЕФА в Twitter опубликовала видео из раздевалки сборной Финляндии после победы над Лихтенштейном (3:0). Команда гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы-2020. Финны впервые в своей истории примут участие в европейском первенстве.

??? Quand tu qualifies ton pays pour la premi?re fois ? l'EURO??#EURO2020 @Palloliitto pic.twitter.com/fcnRQwY5Vo — UEFA EURO 2020 ?? (@EURO2020) November 15, 2019

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира