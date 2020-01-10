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Сборная Финляндии во время Евро-2020 будет тренироваться на базе в Зеленогорске

11:42
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Сборная Финляндии во время проведения группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года будет тренироваться на базе в Зеленогорске, сообщает ТАСС.

Сборная Финляндии в рамках группы В сыграет с командами Дании (13 июня в Копенгагене), России (17 июня, Санкт-Петербург) и Бельгии (22 июня, Санкт-Петербург).

— Наши тренировки в Петербурге будут проходить в Зеленогорске. Сборная будет жить в Репино, — сообщили в пресс-службе финской команды.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7492305

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