Сборная Финляндии во время Евро-2020 будет тренироваться на базе в Зеленогорске

Сборная Финляндии во время проведения группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года будет тренироваться на базе в Зеленогорске, сообщает ТАСС.

Сборная Финляндии в рамках группы В сыграет с командами Дании (13 июня в Копенгагене), России (17 июня, Санкт-Петербург) и Бельгии (22 июня, Санкт-Петербург).

— Наши тренировки в Петербурге будут проходить в Зеленогорске. Сборная будет жить в Репино, — сообщили в пресс-службе финской команды.