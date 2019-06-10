Сборная Болгарии уступила Косово. Попов забил гол

Сборная Чехии одержала крупную победу над Черногорией (3:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. В составе хозяев отличились полузащитник Якуб Янкто, нападающий Патрик Шик, а на 49-й минуте встречи защитник гостей Борис Копитович забил автогол.

В параллельном матче Болгария проиграла Косово​ (2:3). Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов отметился голом на 43-й минуте игры.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа A

Чехия – Черногория – 3:0 (1:0)

Голы: Янкто, 18 (1:0). Копитович, 49 – в свои ворота (2:0). Шик, 82 – с пенальти (3:0).

Чехия: Вацлик, Сухи, Челустка, Кадержабек, Новак, Павелка, Янкто (Крейчи, 74), Масопуст (Копиц, 39), Соучек, Крал, Шик (Козак, 88).

Черногория: Миятович, Радунович, Вуячич, Вешович, Марушич (Янкович, 60), Копитович, Бакич, Косович, Йовович, Вукчевич (Савичевич, 67), Мугоша (Бечирай, 85).

Предупреждения: Новак, 14. Бакич, 15. Сухи, 21. Шик, 23. Вуячич, 63. Вешович, 80.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

10 июня. Оломоуц. Стадион "Андрув".

Группа A

Болгария – Косово – 2:3 (1:1)

Голы: Рашица, 14 (0:1). И.Попов, 43 (1:1). Димитров, 55 (2:1). Муричи, 64 (2:2). Рашани, 90+3 (2:3).

Болгария: Михайлов, Недялков, Горанов, С.Попов, Божиков (Димитров, 46), И.Попов, Костадинов, Неделев (Г.Илиев, 70), Десподов, Г.Иванов, Иса (Чунчуков, 79).

Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Войвода (Хадергьонай, 62), Целина, Халими, Кололли, Воца (Раскай, 62), Рашица, Муричи, Жегрова (Рашани, 76).

Предупреждения: Халими, 78. Костадинов, 85.

Судья: Кристофферсен (Дания).

10 июня. София. Стадион "Vasil Levski National Stadium".

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира