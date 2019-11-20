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Сборная Бельгии — самая результативная команда отборочного турнира Евро-2020

03:14
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Сборная Бельгии забила больше всех голов в отборочном турнире Евро-2020. Бельгийцы отправили в ворота соперников 40 мячей. До вторника у них было 34 гола, но забив 6 Кипру, они обошли Англию, у которой 37. Только сборная Испании в отборе Евро-2000 забивала больше — 42.

Стоит отметить, что пропустила сборная Бельгии только 3 мяча, два из которых от России.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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