Сборная Бельгии пропускала в отборе Евро-2020 только от России

Сборная Бельгии пропустила второй мяч в отборочном цикле Евро-2020. Ворота Тибо Куртуа поразил защитник сборной России Георгий Джикия.

Георгий Джикия забил единственный мяч нашей сборной в сегодняшней встрече. #МАТЧПРЕМЬЕР #РоссияБельгия pic.twitter.com/TwZjGExTpk — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 16, 2019

Последний раз в этом отборе бельгийцы также пропускали от россиянина. Тогда отличился полузащитник Денис Черышев. С тех пор сборная Бельгии провела семь «сухих «матчей».

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира