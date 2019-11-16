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Сборная Бельгии пропускала в отборе Евро-2020 только от России

21:50
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Сборная Бельгии пропустила второй мяч в отборочном цикле Евро-2020. Ворота Тибо Куртуа поразил защитник сборной России Георгий Джикия.

Последний раз в этом отборе бельгийцы также пропускали от россиянина. Тогда отличился полузащитник Денис Черышев. С тех пор сборная Бельгии провела семь «сухих «матчей».

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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