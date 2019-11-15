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Сборная Бельгии прилетела в Санкт-Петербург

18:08
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Сборная Бельгии прибыла в Санкт-Петербург на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против России.

Матч пройдет 16 ноября и начнется в 20:00 мск.

После 8 матчей Бельгия с 24 очками занимает первое место в группе I, Россия с 21 очком на второй строчке.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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