Сборная Бельгии прилетела в Санкт-Петербург

Сборная Бельгии прибыла в Санкт-Петербург на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против России.

Матч пройдет 16 ноября и начнется в 20:00 мск.

После 8 матчей Бельгия с 24 очками занимает первое место в группе I, Россия с 21 очком на второй строчке.

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира