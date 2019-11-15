Сборная Бельгии прилетела в Санкт-Петербург
18:08
Сборная Бельгии прибыла в Санкт-Петербург на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против России.
Матч пройдет 16 ноября и начнется в 20:00 мск.
После 8 матчей Бельгия с 24 очками занимает первое место в группе I, Россия с 21 очком на второй строчке.
Привет Russia, we're back! ??? #RUSBEL #COMEONBELGIUM #EURO2020 pic.twitter.com/9chy95sI8m— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 15, 2019
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