Сборная Андорры прервала серию из 56 поражений в квалификации европейских первенств

Сборная Андорры обыграла команду Молдавии в матче отборочного турнира Евро-2020 — 1:0. До этого Андорра уступили в 56 встречах квалификации европейских первенств кряду. Для команды это седьмая победа в истории и пятая домашняя.

Андорра поднялась на предпоследнее место в турнирной таблице группы H, набрав 3 очка. Молдавия — последняя.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира