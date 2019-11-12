Саутгейт прокомментировал конфликт Гомеса и Стерлинга

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался по поводу конфликта игроков команды Рахима Стерлинга и Джо Гомеса. После случившегося тренер решил исключить Стерлинга из состава на ближайший матч.

— Обычно я не даю комментарии на такой стадии, но сейчас необходимо высказаться об этом публично, — цитирует тренера ВВС. — У меня очень молодой состав, и в нашем спорте много эмоций. Рахим сказал, что она какой-то момент его захлестнули эмоции. Про Джо нельзя сказать то же самое. Такое бывает в футболе. У нас есть отличные опытные игроки, которые помогли сплотить команду. Я понимаю, что есть постоянный интерес к событиям в команде, поэтому о них и стало известно, чего не случилось бы в клубе. Не мне обсуждать детали инцидента, из этого нам нечего взять. Нужно было найти правильное решение для команды. Это сложный вариант, потому что я пытаюсь быть справедливым по отношению к своим игрокам. Я тесно общаюсь со всеми игроками. У них есть понимание того, как мы работали, что принесло нам единство, которое остается с нами. У нас единая команда. Мы уже сосредоточились на футболе и провели черту под этим.

Сборной Англии предстоят матчи против команд Черногории (14 ноября) и Косова (17 ноября) в рамках отборочного турнира Евро-2020.

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