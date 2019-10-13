Сауль Ньигес: «Рад забитому голу, но без победы это не имеет значения»

Полузащитник сборной Испании Сауля Ньигеса после ничьей с Норвегией в отборочном турнире Евро-2020 (1:1) признался, что разочарован результатом. Полузащитник «Атлетико» забил свой третий гол на международном уровне.

— Мы должны извлечь уроки, — цитирует Football Espana Ньигеса. — Эта игра поможет нам стать лучше в определенных областях. Я очень рад забитому голу, но если команда не выиграла, это не имеет значения. У нас осталось горько-сладкое чувство, особенно после того, как мы прибавили во второй половине.