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Сандро Тонали: «Нужно продолжать усердно работать, чтобы закрепиться в сборной Италии»

05:51
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Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали рад дебюту в национальной команде. Итальянцы в отборочном турнире Евро-2020 разгромили Лихтенштейн (5:0).

— Это отличные эмоции — играть за свою национальную команду, — цитирует пресс-служба УЕФА Тонали. — Такое не происходит каждый день. Все мои партнеры по команде помогали мне с тех пор, как я попал в состав сборной. Я должен продолжать усердно работать, чтобы закрепиться в команде.

Лихтенштейн — Италия

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