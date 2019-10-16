Сандро Тонали: «Нужно продолжать усердно работать, чтобы закрепиться в сборной Италии»

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали рад дебюту в национальной команде. Итальянцы в отборочном турнире Евро-2020 разгромили Лихтенштейн (5:0).

— Это отличные эмоции — играть за свою национальную команду, — цитирует пресс-служба УЕФА Тонали. — Такое не происходит каждый день. Все мои партнеры по команде помогали мне с тех пор, как я попал в состав сборной. Я должен продолжать усердно работать, чтобы закрепиться в команде.