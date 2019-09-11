Санчо посвятил первый гол за сборную Англии умершей няне

Вингер сборной Англии Джейдон Санчо после победы над Косово в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:3) посвятил забитый мяч своей няне. Это его первый гол за сборную.

— Это была сумасшедшая игра! — цитирует пресс-служба УЕФА Санчо. — Я рад забить свой первый гол за сборную Англии. Пропущенный на первой минуте мяч стал ошибкой с нашей стороны, но мы сделали отличный камбек. Это многое значит для меня лично и для моей семьи. Это особенный день. Посвящаю цели своей няне, которая была моей большой поклонницей, но, к сожалению, скончалась.

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