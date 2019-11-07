Санчо и Окслейд-Чемберлен включены в состав Англии на заключительные матчи отбора Евро-2020

Тренерский штаб сборной Англии опубликовал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Черногории и Косово.

Вратари: Том Хитон («Астон Вилла»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бернли»);

Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл («Лестер»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм»), Фикайо Томори («Челси»), Киран Триппьер («Атлетико»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Росс Баркли («Челси»), Фабиан Делф («Эвертон»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Мейсон Маунт («Челси»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Харри Уинкс («Тоттенхэм»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»).

Нападающие: Тэмми Абрахам («Челси»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Каллум Уилсон («Борнмут»).

Англия сыграет с Черногорией 14 ноября дома, а 17 ноября встретится с Косово на выезде. После 6 матчей подопечные Гарета Саутгейта с 15 очками занимают первое место в группе A.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира