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Сан-Марино — Россия: Петров забил второй гол

23:08
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Защитник сборной России Сергей Петров отличился в отборочном матче Евро-2020 против Сан-Марино.

После прострела в штрафную Зелимхана Бакаева Далер Кузяев нанес удар по воротам. Вратарь Сан-Марино смог отразить его, но первым на добивание успел Петров.

Сан-Марино — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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