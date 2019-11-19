Сан-Марино — Россия: Петров забил второй гол
23:08
Защитник сборной России Сергей Петров отличился в отборочном матче Евро-2020 против Сан-Марино.
После прострела в штрафную Зелимхана Бакаева Далер Кузяев нанес удар по воротам. Вратарь Сан-Марино смог отразить его, но первым на добивание успел Петров.
? Сергей Петров впервые отличился в составе сборной России.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 19, 2019
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