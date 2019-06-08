Руслан Пименов: "Россия должна обыгрывать Сан-Марино красиво, как побеждает "Барселона"

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов считает, что национальная команда не будет иметь проблем в отборочном матче Евро-2020 против Сан-Марино.

– Пропускать дома от такого карлика как Сан-Марино нельзя, – сказал Пименов журналистам. – Нужно побеждать уверенно, от 3:0 и выше. Как "Барселона" выигрывает, красиво и легко. Хотя бы из уважения к своим болельщикам. Думаю, Черчесов настроит команду правильно, проблем не будет. (Александр Рогулев)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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