Руслан Нигматуллин: «С Данией и Финляндией нужно действовать с позиции силы»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил «СЭ», что сборной России с такими соперники должна выходить из группы. В квартет группы B также попали Финляндия, Дания и Бельгия.

— В сборной России лидер Бэйл. А кто в Финляндии? — начал разговор Нигматуллин.

— Теему Пукки.

— Значит там еще один лидер. Финляндия очень неплохо провела отборочный цикл в группе с Италией, достойно выступала, заслуженно вышла из группы. Возможно, прыгнув выше головы. Будем решать, кто займет второе место с Данией и Финляндией.

— Велики шансы занять второе место?

— Если мы не выйдем со второго места, это будет печально. В целом вариант невыхода из группы будет воспринят как большая неудача. Дания и Финляндия — соперники, которые нам по плечу. Они демонстрируют неплохой уровень футбола, с ними нужно действовать уверенно, с позиции силы. Если сыграем с ними так же, как с Шотландией, Казахстаном, Кипром, то проблем не возникнет. Если выйдем против них в таком же настроении, как с Бельгией, мало что получится. (Дмитрий Зимин)