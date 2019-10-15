Руслан Малиновский: «Фото с Роналду? Он вторую игру меня обыграть не может»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский после победы над Португалией (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 рассказал, хотел бы сфотографироваться с лидером соперника Криштиану Роналду.

— Да он меня вторую игру обыграть не может, — цитирует Малиновского Football.ua. — Также и Пепе, я с ним уже дважды играл в клубе, теперь в сборной еще два. Тоже не может меня обыграть. Роналду великий футболист, в ноябре будем дома с Ювентусом играть, увидим.

Криштиану — пример подражания для многих. У него сегодня были моменты, но мы старались его закрыть, Андрей Пятов отлично сыграл.

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