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Румыния — Швеция: Маркус Берг открыл счет в матче

23:06
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В матче отбора Евро-2020 сборная Румынии играет с командой Швеции. Счет в матче открыл нападающий «Краснодара» Маркус Берг.

Форвард сборной Швеции откликнулся на прострел в штрафную и головой аккуратно переправил мяч в угол ворот.

Если сборная Швеции одержит победу, то гарантирует себе попадание на чемпионат Европы.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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