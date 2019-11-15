В матче отбора Евро-2020 сборная Румынии играет с командой Швеции. Счет в матче открыл нападающий «Краснодара» Маркус Берг.

Форвард сборной Швеции откликнулся на прострел в штрафную и головой аккуратно переправил мяч в угол ворот.

Если сборная Швеции одержит победу, то гарантирует себе попадание на чемпионат Европы.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира