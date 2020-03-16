Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Румыния просит отменить Евро-2020

23:24

Федерация футбола Румынии обратилась в УЕФА с просьбой отменить Евро-2020. Об этом в своем Twitter сообщил румынский журналист Эмануэль Рошу.

Сообщается, что румынская федерация обратилась с официальной просьбой об этом в УЕФА. Решение по поводу судьбы турнира должно быть принято завтра после переговоров с представителями всех национальных ассоциаций.

Ранее сообщалось, что турнир из-за пандемии коронавируса может быть перенесен на декабрь или на 2021 год.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Чемпионат Европы: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6248
Все опросы
Что делать с чемпионатом России по футболу во время пандемии коронавируса?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир