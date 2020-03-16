Румыния просит отменить Евро-2020

Федерация футбола Румынии обратилась в УЕФА с просьбой отменить Евро-2020. Об этом в своем Twitter сообщил румынский журналист Эмануэль Рошу.

BREAKING NEWS: The Romanian FA formally asks UEFA to CANCEL Euro 2020 ahead of tomorrow's meeting. pic.twitter.com/wLpUyLClNR — Emanuel Ro?u (@Emishor) March 16, 2020

Сообщается, что румынская федерация обратилась с официальной просьбой об этом в УЕФА. Решение по поводу судьбы турнира должно быть принято завтра после переговоров с представителями всех национальных ассоциаций.

Ранее сообщалось, что турнир из-за пандемии коронавируса может быть перенесен на декабрь или на 2021 год.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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