"Рубин" пошутил по поводу отсутствия Сорокина в составе сборной России на матч с Кипром

Пресс-служба "Рубина" пошутила по поводу отсутствия защитника Егора Сорокина в составе сборной России на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Кипра.

Твиттер команды в ответ на сообщение аккаунта национальной команды опубликовал фотографию игрока с подписью "Wanted", то есть, "разыскивается".

Напомним, матч Россия – Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира