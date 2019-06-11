21:06 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

"Рубин" пошутил по поводу отсутствия Сорокина в составе сборной России на матч с Кипром

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Пресс-служба "Рубина" пошутила по поводу отсутствия защитника Егора Сорокина в составе сборной России на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Кипра

Твиттер команды в ответ на сообщение аккаунта национальной команды опубликовал фотографию игрока с подписью "Wanted",  то есть, "разыскивается".

Напомним, матч Россия – Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр.

Россия - Кипр

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