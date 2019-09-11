Рубен Невеш: «Португалия будет сражаться до конца, чтобы сыграть на Евро»

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш после победы над Литвой в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:1) отметил, что команда работает от игры к игре.

— Нет легких игр, мы знали, что столкнемся с организованной командой, которая хочет играть на контратаках, — цитирует пресс-служба УЕФА Невеша. — Однако мы получили победу, а это и была наша цель. Мы движемся от матча к матчу и думаем о победе в каждой следующей игре. Будем сражаться до конца, чтобы сыграть на Евро.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира