Тренер «Ноттингем Форест» Рой Кин прокомментировал поражение сборной Англии в отборочном матче Евро-2020 от Чехии (1:2).

— Дэнни Роуз превратил этот матч в спектакль... Боже мой! Он просто ужасен! — приводит слова 48-летнего специалиста The Sun. — Через 3-4 года ничего не изменится, с ним мне все понятно. Чем занимались на поле Райс и Хендерсон? Они могли бы сидеть с нами в студии, пользы бы от этого было больше.

После 6 туров сборная Англии возглавляет таблицу группы А с 12 очками. Столько же в активе Чехии.