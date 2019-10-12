Рой Кин — об игре Роуза: «Боже мой! Он просто ужасен!»
14:40
Тренер «Ноттингем Форест» Рой Кин прокомментировал поражение сборной Англии в отборочном матче Евро-2020 от Чехии (1:2).
— Дэнни Роуз превратил этот матч в спектакль... Боже мой! Он просто ужасен! — приводит слова 48-летнего специалиста The Sun. — Через 3-4 года ничего не изменится, с ним мне все понятно. Чем занимались на поле Райс и Хендерсон? Они могли бы сидеть с нами в студии, пользы бы от этого было больше.
После 6 туров сборная Англии возглавляет таблицу группы А с 12 очками. Столько же в активе Чехии.
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