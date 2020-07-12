Российский аккаунт Евро-2020 поздравил сборную России с победой на турнире

Официальный аккаунт Евро-2020 опубликовал шуточный пост, поздравив сборную России с победой на турнире. Чемпионат Европы должен был пройти в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля, но был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Сборная России — чемпион Европы! Спустя 60 лет наши футболисты повторили невероятный успех. С победой на Евро-2020 всех нас!» — говорится в сообщении в Instagram.

60 лет назад сборная СССР выиграла первый в истории розыгрыш чемпионата Европы, победив в финале Югославию 2:1.

Сборная России в групповом турнире чемпионата Европы сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.