Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Российский аккаунт Евро-2020 поздравил сборную России с победой на турнире

19:53
Сборная России &quot;побеждает&quot; на Евро-2020. Фото коллаж российского Instagram-аккаунта Евро-2020
Сборная России &quot;побеждает&quot; на Евро-2020. Фото коллаж российского Instagram-аккаунта Евро-2020
Теги:

Официальный аккаунт Евро-2020 опубликовал шуточный пост, поздравив сборную России с победой на турнире. Чемпионат Европы должен был пройти в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля, но был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Сборная России — чемпион Европы! Спустя 60 лет наши футболисты повторили невероятный успех. С победой на Евро-2020 всех нас!» — говорится в сообщении в Instagram.

60 лет назад сборная СССР выиграла первый в истории розыгрыш чемпионата Европы, победив в финале Югославию 2:1.

Сборная России в групповом турнире чемпионата Европы сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Чемпионат Европы: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир