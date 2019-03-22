Россия во второй раз начала отборочный цикл с поражения

В Брюсселе сборная России начала свой 13-й отборочный турнир – и в четвертый раз не смогла добиться победы в стартовой встрече.
В 1998 году россияне уступили Украине, а затем дважды играли вничью – со Словакией в 2004-м и Хорватией в 2006-м.
Только в одном случае из трех наша команда после неудачного старта выходила из группы. Случилось это в отборе на Евро-2008. (Кирилл Бурдаков)
Все случаи, когда сборная России начинала отборочный турнир не с победы
|
Дата
|
Турнир
|
Главный тренер
|
Матч
|
Итог кампании
|
05.09.1998
|
ЧЕ-2000
|
Анатолий Бышовец
|
Украина (г)-2:3
|
3-е место (невыход)
|
04.09.2004
|
ЧМ-2006
|
Георгий Ярцев
|
Словакия (г)-1:1
|
3-е место (невыход)
|
06.09.2006
|
ЧЕ-2008
|
Гус Хиддинк
|
Хорватия (д)-0:0
|
2-е место (выход)
|
21.03.2018
|
ЧЕ-2020
|
Станислав Черчесов
|
Бельгия (г)-1:3
|
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