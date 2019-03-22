00:52 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Россия во второй раз начала отборочный цикл с поражения

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В Брюсселе сборная России начала свой 13-й отборочный турнир – и в четвертый раз не смогла добиться победы в стартовой встрече.

В 1998 году россияне уступили Украине, а затем дважды играли вничью – со Словакией в 2004-м и Хорватией в 2006-м.

Только в одном случае из трех наша команда после неудачного старта выходила из группы. Случилось это в отборе на Евро-2008. (Кирилл Бурдаков)

Все случаи, когда сборная России начинала отборочный турнир не с победы

Дата

Турнир

Главный тренер

Матч

Итог кампании

05.09.1998

ЧЕ-2000

Анатолий Бышовец

Украина (г)-2:3

3-е место (невыход)

04.09.2004

ЧМ-2006

Георгий Ярцев

Словакия (г)-1:1

3-е место (невыход)

06.09.2006

ЧЕ-2008

Гус Хиддинк

Хорватия (д)-0:0

2-е место (выход)

21.03.2018

ЧЕ-2020

Станислав Черчесов

Бельгия (г)-1:3

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Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // 
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Бельгия - Россия

 

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