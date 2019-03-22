Россия во второй раз начала отборочный цикл с поражения

В Брюсселе сборная России начала свой 13-й отборочный турнир – и в четвертый раз не смогла добиться победы в стартовой встрече.

В 1998 году россияне уступили Украине, а затем дважды играли вничью – со Словакией в 2004-м и Хорватией в 2006-м.

Только в одном случае из трех наша команда после неудачного старта выходила из группы. Случилось это в отборе на Евро-2008. (Кирилл Бурдаков)

Все случаи, когда сборная России начинала отборочный турнир не с победы

Дата Турнир Главный тренер Матч Итог кампании 05.09.1998 ЧЕ-2000 Анатолий Бышовец Украина (г)-2:3 3-е место (невыход) 04.09.2004 ЧМ-2006 Георгий Ярцев Словакия (г)-1:1 3-е место (невыход) 06.09.2006 ЧЕ-2008 Гус Хиддинк Хорватия (д)-0:0 2-е место (выход) 21.03.2018 ЧЕ-2020 Станислав Черчесов Бельгия (г)-1:3 ?

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