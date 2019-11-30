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Россия в третьем туре Евро-2020 сыграет с Данией в Копенгагене

20:49

Сборная России узнала соперника по заключительному третьему группового турнира Евро-2020. Команда Станислава Черчесова сыграет с Данией. Встреча состоится в Копенгагене 22 июня.

В первом туре россияне проведут матч с Бельгией 13 июня в Санкт-Петербурге. Игра второго тура состоится 17 июня, в ней Россия встретится с Уэльсом или Финляндией. Соперник определится в результате жеребьевки.

Жеребьевка Евро-2020. Live!

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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