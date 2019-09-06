Официальный Twitter сборной России опубликовал фотографию формы на матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Россияне сыграют в белой форме, голкипер — в желтой.

Матч Шотландия — Россия состоится сегодня в Глазго, 6 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Шотландия — Россия