Россия сыграет с Шотландией в белом, вратарь — в желтом
14:15
Официальный Twitter сборной России опубликовал фотографию формы на матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Россияне сыграют в белой форме, голкипер — в желтой.
Матч Шотландия — Россия состоится сегодня в Глазго, 6 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени.
Сыграем с Шотландией в белой форме! Вратарь — в жёлтой #ШотландияРоссия #НашиПарни pic.twitter.com/zW2hDi6Fer— Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2019
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Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана
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