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Россия сыграет с Шотландией в белом, вратарь — в желтом

14:15
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Официальный Twitter сборной России опубликовал фотографию формы на матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Россияне сыграют в белой форме, голкипер — в желтой.

Матч Шотландия — Россия состоится сегодня в Глазго, 6 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Шотландия — Россия

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