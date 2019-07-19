Россия сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге

Отборочный матч чемпионата Европы-2020 Россия - Бельгия пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе (начало игры - в 20.00 по московскому времени), информирует официальный сайт РФС.

После матча в Санкт-Петербурге сборная России отправится в Сан-Марино, где 19 ноября завершит выступление в квалификации Евро поединком с местной сборной на арене "Сан-Марино" в Серравалле (начало - в 22.45).

Напомним, что перед этим национальную команду ждут еще четыре отборочные встречи. 6 сентября подопечные Станислава Черчесова сыграют на выезде с Шотландией (Глазго, стадион "Хэмпден Парк", 21.45), а 9 сентября - дома с Казахстаном (Калининград, стадион "Калининград", 21.45). 10 октября сборная России примет шотландцев в "Лужниках" в Москве (начало - в 21.45), а 13 октября на стадионе ГСП в Никосии встретится с Кипром (начало - в 19.00).