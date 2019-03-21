Россия сыграет с Бельгией в красной форме

Сборная России определилась с формой на отборочный матч Евро-2020 с Бельгией. Матч состоится сегодня, 21 марта. Начало – в 22.45 (по мск).

Сборная России выйдет на поле стадиона им. короля Бодуэна в красных майках, белых шортах и красных гетрах, сооббщает Твиттер национальной команды.