Сборная России проводит матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Шотландией. Игра в Глазго начнется в 21.45 (время — московское).

После 4 игровых туров в группе I лидирует Бельгия — 12 очков. У России — 9 баллов и второе место (дающее путевку в финальный турнир). У Казахстана и Шотландии — по 6 очков, у Кипра — 3, у Сан-Марино — 0.

Более чем за час до игры стали известны стартовые составы команд. У России с первых минут должны выйти: Гильерме, Мариу Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Ионов, Оздоев, Зобнин, Головин, Жирков, Дзюба.

Первый канал покажет матч Шотландия — Россия в прямом эфире. Трансляцию можно посмотреть здесь.

«СЭ» проведет трансляцию матча Шотландия — Россия. Начало онлайна — 21.45 (мск).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира