В пятницу, 6 сентября, сборная России проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Национальная команда сыграет в гостях со сборной Шотландии.

Игра в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» начнется в 21.45 по московскому времени.

Матч Шотландия — Россия в прямом эфире покажет Первый канал. Видеоплеер доступен здесь.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры сборных России и Шотландии. Начало — в 21.45 (мск).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира