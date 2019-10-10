Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин в передаче «Все на матч!» сделал прогноз стартового состава команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Экс-форвард «Арсенала» и «Зенита» выразил мнение, что слева в обороне сыграет либо Федор Кудряшов, либо Юрий Жирков. В случае выхода Кудряшова, Жирков займет место на фланге полузащиты. Если футболист «Зенита» выйдет в обороне, то слева в полузащите появится Денис Черышев.

Полностью ориентировочный состав от Аршавина выглядит следующим образом: Гильерме — Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков/Кудряшов — Баринов, Оздоев — Ионов, Головин, Черышев/Жирков — Дзюба.

Россия — Шотландия: трансляция матча, начало — в 21.45 (мск)