Россия — Шотландия: Дзюба обошел Павлюченко по голам за сборную и Аршавина — в «Клубе 100»
Капитан сборной России Артем Дзюба открыл счет в матче отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Для форварда этот мяч стал 22-м в составе национальной команды. По этому показателю он обошел Романа Павлюченко. Больше него за сборную России забивали Владимир Бесчастных (26) и Александр Кержаков (30).
В «Клубе 100» Дзюба вышел на чистое шестое место, обогнав на 1 мяч экс-капитана сборной России Андрея Аршавина — 159 против 158.
Из 159 голов 106 Дзюба забил в чемпионате России, 10 — в Кубке страны, 21 — в еврокубках и 22 — в сборной. Рекорд по-прежнему принадлежит Александру Кержакову (233).
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
2002-2016
|
91
|
30
|
Владимир Бесчастных
|
1992-2003
|
71
|
26
|
Артем Дзюба
|
2011-н.в.
|
39
|
22
|
Роман Павлюченко
|
2003-2012
|
51
|
21
|
Валерий Карпин
|
1992-2003
|
73
|
17
|
Андрей Аршавин
|
2002-2012
|
75
|
17
|
Дмитрий Сычев
|
2002-2010
|
47
|
15
|
Федор Смолов
|
2012-н.в.
|
40
|
14