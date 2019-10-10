Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Россия — Шотландия: Дзюба обошел Павлюченко по голам за сборную и Аршавина — в «Клубе 100»

23:08
Теги:

Капитан сборной России Артем Дзюба открыл счет в матче отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Для форварда этот мяч стал 22-м в составе национальной команды. По этому показателю он обошел Романа Павлюченко. Больше него за сборную России забивали Владимир Бесчастных (26) и Александр Кержаков (30).

В «Клубе 100» Дзюба вышел на чистое шестое место, обогнав на 1 мяч экс-капитана сборной России Андрея Аршавина — 159 против 158.

Из 159 голов 106 Дзюба забил в чемпионате России, 10 — в Кубке страны, 21 — в еврокубках и 22 — в сборной. Рекорд по-прежнему принадлежит Александру Кержакову (233).

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Александр Кержаков

2002-2016

91

30

Владимир Бесчастных

1992-2003

71

26

Артем Дзюба

2011-н.в.

39

22

Роман Павлюченко

2003-2012

51

21

Валерий Карпин

1992-2003

73

17

Андрей Аршавин

2002-2012

75

17

Дмитрий Сычев

2002-2010

47

15

Федор Смолов

2012-н.в.

40

14

Трансляция матча Россия — Шотландия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




Прямой эфир
Прямой эфир