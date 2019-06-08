Россия - Сан-Марино: Кудряшов довел счет до разгромного, забив первый гол за сборную

Сборная России довела счет до разгромного в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.
На 36-й минуте свой первый гол за национальную команду забил 32-летний защитник Федор Кудряшов. Результативный пас на счету хавбека Антона Миранчука.
😎 Роскошный пас пяткой Антона Миранчука и точный выстрел Кудряшова. 3:0!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 8 июня 2019 г.
📺 #РоссияСанМарино на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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