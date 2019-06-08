Россия - Сан-Марино: Кудряшов довел счет до разгромного, забив первый гол за сборную

Сборная России довела счет до разгромного в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.

На 36-й минуте свой первый гол за национальную команду забил 32-летний защитник Федор Кудряшов. Результативный пас на счету хавбека Антона Миранчука.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира